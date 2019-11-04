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İzmir Konak'ta feci kaza: 1 ölü

Giriş Tarihi: 04.11.2019, 09:27

İzmir'in Konak ilçesinde, meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Konak ilçesi Liman Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , Seyfettin Hilmi Peker idaresindeki 35 AGV 002 plakalı motosiklet Bayraklı istikametine seyir halinde olduğu, aynı istikamette ilerleyen bir otomobili geçmek istediği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen ve metrelerce sürüklenen Peker, ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Peker'e müdahalede bulundu. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Peker, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın bulunduğu yeri kapatarak güvenlik önlemi aldı. Peker'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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