 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir Konak'ta sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Dehşet anları saniye saniye böyle görüntülendi!

İzmir Konak'ta sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Dehşet anları saniye saniye böyle görüntülendi!

Giriş Tarihi: 17.10.2019, 16:16

İzmir’in Konak ilçesinde, bir şahısın pompalı tüfekle önce eski sevgilisini öldürüp, ardından kız kardeşini yaralayıp intihar etmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Dehşet anları, o sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi. İşte o görüntüler...

Olay, iki gün önce sabah saatlerinde Alsancak semti 1420 sokakta meydana gelmişti. Güzellik salonu işleten Birgül Bilal (32), sabah iş yerine geldiğinde dükkanın önünde bekleyen ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen İrfan Çengel ile karşılaştı. Bilal ve Çengel daha sonra tartışmaya başladı. Elinde bulunan pompalı tüfekle Çengel'i kimse durduramadı. Çevredeki vatandaşların 'yapma' ikazına aldırış etmeyen Çengel, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Birgül Bilal'i öldürdü, Bilal'in kız kardeşi S. Bilal'i de yaraladı. Şahıs daha sonrada pompalı tüfekle intihar etti.

Öte yandan, yaşanan dehşet anlarının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, olay anbean kaydediliyor. Görüntülerde İrfan Çengel'in, vatandaşların ikazına rağmen cinayetini işlediği görülüyor.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan Birgül Bilal'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Basmane ilçesindeki Çorakkapı Camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. İrfan Çengel'in cenazesinin de yakınları tarafından defnedildiği öğrenildi.

Yaşanılan olay sonrası ağır yaralanan kız kardeş S. Bilal'in ise kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir Konak'ta aşk cinayeti iddiası! Yakınları sinir krizi geçirdi! İşte o anlar...
İzmir Konak'ta kanlı infaz! Sevgilisini öldürüp kız kardeşini yaraladı, sonra intihar etti

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Konak'ta sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Dehşet anları saniye saniye böyle görüntülendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan'ın, Pence'i kabulü başladı! İşte ilk görüntüler
Başkan Erdoğan'ın, Pence'i kabulü başladı! İşte ilk görüntüler
Kemalpaşa'da 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kemalpaşa'da 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YPG'nin Nusaybin'de 8 sivili şehit ettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
YPG'nin Nusaybin'de 8 sivili şehit ettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'da
ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'da
Balıkesir’de kaza anı kamerada! İşte saniye saniye o anlar...
Balıkesir’de kaza anı kamerada! İşte saniye saniye o anlar...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! 'Sevgi ve şefkatin pınarı Mehmetçik'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! 'Sevgi ve şefkatin pınarı Mehmetçik'
Kemalpaşa'da 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kemalpaşa'da 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Balıkesir’de kaza anı kamerada! İşte saniye saniye o anlar...
Balıkesir’de kaza anı kamerada! İşte saniye saniye o anlar...
Çanakkale'de feci kaza! Kamyon şarampole devrildi
Çanakkale'de feci kaza! Kamyon şarampole devrildi
Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Millilere özel anons! Uçak alkışlarla inledi
THY pilotlarından A Milli Futbol Takımı'na anlamlı tebrik
Bodrum’da kaçak sigara fabrikasına polis baskını
Muğla Bodrum’da kaçak sigara fabrikasına polis baskını