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    İzmir Körfezi'nde dikkat çeken görüntü

    Giriş Tarihi: 02.02.2021, 16:43

    İzmir'de meydana gelen sel nedeniyle dere suları Körfez'e karıştı, mavi suların çamurlu görüntüsü dikkat çekti. İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı adeta felç etti.

    İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. İzmir'in neredeyse tüm ilçelerinde dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Pek çok ev ve iş yerini su basarken, araçlar da suya gömüldü. Dere sularının İzmir Körfezi'ne karışması ile oluşan görüntü dikkat çekti.


    Öte yandan sağanak yağış nedeniyle İzmir'de toplu ulaşımda aksamalar yaşandı. İZBAN Turan istasyonunun sular altında kalması sebebiyle seferlere ara verildi, ekipler bölgedeki suyu çekmek için uzun uğraş verdi.

    İHA

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