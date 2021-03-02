İzmir neden yüksek riskli iller arasında kaldı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-neden-yuksek-riskli-iller-arasinda-kaldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Koca, illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı.Bu haritaya göre İzmir turuncu ile yüksek riskli iller arasındaki yerini aldı. İzmir'de özellikle Kordon'da ve çarşılarda rehavete kapılan bazı vatandaşlar kalabalık oluşturmaya devam etti. Kısıtlamalar ile birlikte bu kalabalık görüntüler azaltılmaya çalışılsa da İzmir yüksek riskli iller arasında olmaktan çıkamadı. Peki İzmir'de yeni normalleşme ile neler olacak? Yasaklar kalkacak mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Yüz yüze eğitim hangi şartlarda olacak? A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.