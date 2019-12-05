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İzmir Ödemiş'teki Bozdağ Kayak Merkezi beyaza büründü! İşte o anlar

Giriş Tarihi: 05.12.2019, 11:02

'Ege'nin Uludağ'ı' olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Kısa süreli kar yağışı sonrası Bozdağ Kayak Merkezi beyaza büründü.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, kısa süreli kar yağışı sonrası beyaza büründü.

'Ege'nin Uludağ'ı' olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Bozdağ Kayak Merkezi beyaza bürünürken, ortaya İzmirliler için doyumsuz bir manzara çıktı. Kayak sevenlerin gözü ise bir yandan Bozdağ Kayak Merkezi'ne çevrildi ancak birkaç yıl önce çığ tehlikesi nedeniyle kapanan tesis, hala hizmet vermemesi nedeniyle misafirleri ağırlayamıyor.

DHA

İzmir'de kar sürprizi! Ödemiş Bozdağ'a mevsimin il karı düştü

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