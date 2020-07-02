İzmir Orman Bölge Müdürü açıkladı! Yangınlara nasıl müdahale ediliyor?

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarında artışlar yaşanıyor. Bu konu hakkında dikkatli olmak gerekiyor. Peki, orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Yangınlar nereden kontrol ediliyor? İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince orman yangınları hakkında bilgi verdi.