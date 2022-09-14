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    İzmir polisi iş başında! Kaçakçıların kökünü kuruttular!

    Giriş Tarihi: 14.09.2022, 10:08

    İzmir'de 12-13 Eylül tarihlerinde kaçakçılığı önlemeye yönelik 5 farklı ilçede gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda, birçok kaçak alkol, akaryakıt ürünü ve elektronik sigara ele geçirildi. Diğer bir yandan kaçakçılık şüphesiyle 5 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

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    İzmir'in 5 ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen 4 ayrı kaçakçılık operasyonlarında; 4 ton sahte etil alkol ve içki aroması, 12,5 ton kaçak akaryakıt ürünü ile 185 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon neticesinde 5 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.
    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-13 Eylül tarihlerinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerce; Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Buca ve Kemalpaşa ilçelerinde 2 ev, 2 depo ve 4 ataçta aramalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; 4 ton sahte etil alkol ve içki aroması, 12,5 ton kaçak akaryakıt ürünü ile 185 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
    Öte yandan, operasyon neticesinde 5 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

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