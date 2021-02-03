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    Yeniasır TV Yaşam İzmir polisi sel felaketinde yardımdan yardıma koştu

    İzmir polisi sel felaketinde yardımdan yardıma koştu

    Giriş Tarihi: 03.02.2021, 11:21

    İzmir’de meydana gelen sel felaketinde, araçların suya gömüldüğünü gören bir polis, beline kadar suya girerek tek tek araçların içinde kimse var mı diye kontrol etti, vatandaşların yardımına koştu. Polisin bu davranışı herkesin takdirini kazanırken, İzmir polisinin sel felaketinde canla başla çalışarak görevini yapması alkış topladı.

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