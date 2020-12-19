İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kliple, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için "evde kal" çağrısında bulunuldu. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, polis ekiplerinin gece saatlerinde yaptığı denetime ait görüntüler yer aldı. Videoda "Evde kal İzmir" ve "Biz sizin için varız" ifadeleriyle vatandaşlara çağrıda bulunuldu.İzmir Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs ile mücadele kapsamında İzmirli vatandaşlara sosyal medyadan 'Evde Kal' çağrısı yaptı.
İzmir polisi sosyal medyadan seslendi: Evde kal İzmir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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