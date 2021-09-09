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    Yeniasır TV Yaşam İzmir Selçuk'ta korkunç cinayet! O detay Müge Anlı'da ortaya çıktı

    İzmir Selçuk'ta korkunç cinayet! O detay Müge Anlı'da ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 09.09.2021, 16:23

    İzmir Selçuk'ta korkunç cinayete ilişkin detaylar Müge Anlı'da ortaya çıkmaya devam ediyor. Sahibi oldukları markette vahşice öldürülen Özkan çiftinin katil ya da katilleri kim? Görgü tanığı Hanımefendi, Kubilay Bey'in abisi ile beraber yaşadığını ama çok anlaşamadıklarını, bir sabah Kubilay Bey'in abisinin tüfekle kendisini vurduğunu ve öldüğünü öğrendiklerini ama inanamadığını zira abisinin çok neşeli bir insan olduğunu söyledi. Hanımefendi, Kubilay Bey'in sol eli ile çay tepsisi taşıdığını, sol elini kullandığını iddia etti. Kubilay Bey, eskiden solak olduğunu, 2003 senesinden itibaren sağ elini kullanmaya başladığını, zira sol elinde bir sıkıntı olduğunu, ama yüzde yüz solak olmadığını, test yaptırmadan bilemeyeceğini vurguladı. Markete giren saldırgan tanıdık biri miydi? İşte Müge Anlı'da yaşananlar...

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