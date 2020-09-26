İzmir Tabipler Odası Başkanından skandal! Terör örgütünün ajansına röportaj verdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-tabipler-odasi-baskanindan-skandal-teror-orgutunun-ajansina-roportaj-verdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türk Tabipler Birliği bir skandala daha imza attı. İzmir Türk Tabipleri Birliği Başkanı Lütfi Çamlı, terör örgütü PKK'nın yayın organı Mezopotamya Ajansı'na röportaj verdi. Çamlı verdiği röportajda skandal ifadeler kullanarak, Türkiye'nin sağlık alanında eni iyi örneklerinden birisi olan şehir hastanelerini eleştirdi. Çamlı, "Şehir hastaneleri pandemiyle mücadelede bir çözüm olmayacak." dedi. Detayları A Haber Muhabiri Sefer Ayçe aktardı.