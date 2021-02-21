İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm süreci başlıyor! Törene Başkan Erdoğan da katılacak...

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Son dakika haberi... İzmir'de peş peşe meydana gelen depremlerle birlikte binaların büyük hasar görmesi sonrasında harekete geçildi. Hükümetin bu projesiyle İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecine imza atılacak. Başkan Erdoğan, İzmir programı kapsamında İzmir Bayraklı'da depremzedeler için yapılacak konutların temel atma törenine de katılacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Son dakika haberi... İzmir'de peş peşe meydana gelen depremlerle birlikte binaların büyük hasar görmesi sonrasında harekete geçildi. Hükümetin bu projesiyle İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecine imza atılacak. Başkan Erdoğan, İzmir programı kapsamında İzmir Bayraklı'da depremzedeler için yapılacak konutların temel atma törenine de katılacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.