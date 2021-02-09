Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 10.30'da merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesinin 40 kilometre açığı olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.29 kilometre derinliğinde olan deprem, İzmir'de de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
İzmir Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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