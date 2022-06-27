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    Yeniasır TV Yaşam İzmir Urla açıklarında İHA tespit etti! İçinden 62 kişi çıktı

    İzmir Urla açıklarında İHA tespit etti! İçinden 62 kişi çıktı

    Giriş Tarihi: 27.06.2022, 14:13

    Son dakika... İzmir'in Urla ilçesinde, insansız hava aracı (İHA) ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 62 kaçak göçmen yakalandı.

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    Urla ilçesine bağlı Düvenli Koyu açıklarında, saat 01.00 sıralarında jandarmaya ait İHA ile bir grup düzensiz göçmenin, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştığı belirlendi. Bölgeye, Sahil Güvenlik botları ile deniz polisi ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin buradaki çalışmasında, organizatör oldukları değerlendirilen 3 kişi tespit edilirken, 1'i denize atlayarak kaçtı. Diğer organizatörler E.K. ve A.B. gözaltına alındı. Uyrukları Yemen ve Afrika ülkelerine ait toplam 62 düzensiz göçmen ise lastik botta yakalanarak karaya çıkartıldı. Temel ihtiyaçları karşılanan düzensiz göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

    Denize atlayarak kaçan üçüncü organizatörün takibine karada devam edildi. Çalışmada, K.İ. isimli şüphelinin yeri belirlenerek, İHA ile saat 07.00'ye kadar takip edildi. Şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

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