İzmir Urla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

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İzmir'in Urla ilçesindeki Kuşçular mevkisindeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.