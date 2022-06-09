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    Yeniasır TV Yaşam İzmir Urla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

    İzmir Urla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

    Giriş Tarihi: 09.06.2022, 16:22

    İzmir'in Urla ilçesindeki Kuşçular mevkisindeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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    İzmir'in Urla ilçesindeki orman ve makilik alanda yangın çıktı.

    Kuşçular Mahallesi mevkisinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri sevk edildi.

    Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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