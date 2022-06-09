İzmir Urla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Urla ilçesindeki Kuşçular mevkisindeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İzmir'in Urla ilçesindeki orman ve makilik alanda yangın çıktı.
Kuşçular Mahallesi mevkisinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışma başlatıldı.