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    İzmir Valisi Köşger deprem sonrası son durumu açıkladı

    Giriş Tarihi: 30.10.2020, 17:26

    İzmir Valisi Köşger, kentte yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası canlı yayında son durumu açıkladı. Köşger, "Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda. Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok. Bütün binalara ulaşılmış durumda." açıklamasını yaptı.

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