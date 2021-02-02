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    İzmir Valisi Köşger sel felaketinde son durumu canlı yayında açıkladı

    Giriş Tarihi: 02.02.2021, 11:20

    İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger A haber canlı yayınına telefonla katılarak son durumla ilgili bilgi verdi. Köşger "673 su baskını ihbarı aldık" dedi.

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