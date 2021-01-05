İzmir ve Aydın'da şiddetli sağanak!

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İzmir genelinde bugün saat 01.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kısa sürede yaşamı etkiledi. Birçok ilçede su baskınları yaşanırken, vatandaşlar suları tahliye etmek için büyük mücadele verdi. Gök gürültülü ve yıldırım eşliğinde yağan sağanak yağış, trafikte bulunan sürücülere de zor anlar yaşattı. bazı mahallelerde yaşanan su baskınları ihbarları üzerine itfaiye ekipleri, sevk edilerek pompa aracılığı ile ev ve otoparklarda suları tahliye çalışması başlattı. Gece yarısı başlayan ve şiddetlenen gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle Kuşadası’nda çevre yolunun bir bölümü trafiğe kapandı, bazı evlerin zemin katlarını su bastı, bir sitenin istinat duvarı araçların üzerine çöktü.