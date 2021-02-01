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    Yeniasır TV Yaşam İzmir ve çevresinde korkutan depremler! Ege beşik gibi sallanıyor

    İzmir ve çevresinde korkutan depremler! Ege beşik gibi sallanıyor

    Giriş Tarihi: 01.02.2021, 09:14

    Edinilen son dakika bilgisine göre, İzmir ve çevresinde hissedilen depremler meydana geldi. AFAD İzmir'in birçok yerinden hissedilen depremlere ilişkin bilgi notu paylaşıldı. AFAD son depremler verilerine göre, İzmir açıklarında saat 08.03'de 4.1, saat 08.46'da 5.1, saat 08.47'de 4.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi İzmir'den aktardı.

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