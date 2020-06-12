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    Yeniasır TV Yaşam İzmir ve Ege'de hava bugün nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi!

    İzmir ve Ege'de hava bugün nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi!

    Giriş Tarihi: 12.06.2020, 11:32

    İzmir'de hava yağışlı mı? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteorolojiden yayınlanan hava durumu tahminlerinde öğle saatlerinden sonra yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi. Yağışın özellikle İç Anadolu'da kuvvetli olacağı açıklanırken, vatandaşların dikkatli olması istendi.

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