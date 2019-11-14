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İzmir'da kanlı infaz! Arazi anlaşmazlığı sebebiyle 4 akrabasını öldürdü

Giriş Tarihi: 14.11.2019, 16:29

İzmir'in Kiraz ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle aynı aileden 4 kişi öldürüldü. İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Çayağzı Mahallesinde aynı aileden biri kadın 4 kişinin silah ve tüfekle vurularak öldürüldüğü olayda yeni detaylar ortaya çıktı. İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe'nin (35) ikamet ettikleri eve av tüfeği ve silahla gelen maktullerin akrabaları M.A. (35), iddialara göre; evin önünde gördüğü 4 kişi tüfek ve silahla çeşitli yerlerinden vurarak öldürdü. Detaylar a haber ekranlarında...

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