  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de 12 kişinin yaralandığı feci kaza

    İzmir'de 12 kişinin yaralandığı feci kaza

    Giriş Tarihi: 10.06.2021, 11:57

    İzmir’in Buca ilçesinde, işten çıkan işçileri evine dağıtan işçi servisi iddialara göre şoförün uyuması sonucu önce bir otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına girdi. 12 kişinin yaralandığı feci kaza ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de 12 kişinin yaralandığı feci kaza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı!
    Turizm cenneti Çeşme'de çöp sorunu
    Turizm cenneti Çeşme'de çöp sorunu
    Kuruluş Osman 63. yeni bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman 63. yeni bölüm fragmanı izle
    Bisikletiyle 10 metrelik uçurumdan düşen çocuk ölümden döndü
    Bisikletiyle 10 metrelik uçurumdan düşen çocuk ölümden döndü
    40 yaş üstü pazartesi aşılanmaya başlayacak
    40 yaş üstü pazartesi aşılanmaya başlayacak
    Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4’ü ağır 22 yaralı
    Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4’ü ağır 22 yaralı
    YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı!
    YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı!
    Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı!
    Turizm cenneti Çeşme'de çöp sorunu
    Turizm cenneti Çeşme'de çöp sorunu
    Bisikletiyle 10 metrelik uçurumdan düşen çocuk ölümden döndü
    Bisikletiyle 10 metrelik uçurumdan düşen çocuk ölümden döndü
    Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4’ü ağır 22 yaralı
    Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4’ü ağır 22 yaralı
    Pizzacıda yürekler ağza geldi: İşletme sahibinin ilk yardımı hayat kurtardı
    Pizzacıda yürekler ağza geldi: İşletme sahibinin ilk yardımı hayat kurtardı