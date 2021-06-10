İzmir’in Buca ilçesinde, işten çıkan işçileri evine dağıtan işçi servisi iddialara göre şoförün uyuması sonucu önce bir otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına girdi. 12 kişinin yaralandığı feci kaza ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İzmir'de 12 kişinin yaralandığı feci kaza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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