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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de 1,6 milyon dolarlık dolandırıcılık!

    İzmir'de 1,6 milyon dolarlık dolandırıcılık!

    Giriş Tarihi: 09.03.2021, 15:34

    İzmir’de galericilik yapan Mesut Çelik, kendisini bir holdingin üst düzey yöneticisi olarak tanıtan ve sahte belgeler sunan kişi tarafından yaklaşık 1.6 milyon TL dolandırıldığını iddia etti. Aynı kişiler tarafından dolandırılan birçok galericinin ve insanın da kendisini aradığını söyleyen Çelik, 34 milyon TL’nin üzerinde bir dolandırıcılık yapıldığını söyledi.

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