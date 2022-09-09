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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağıyla zafer yürüyüşü

    İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağıyla zafer yürüyüşü

    Giriş Tarihi: 09.09.2022, 10:33

    İzmir'de 9 Eylül düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlamaları çerçevesinde Basmane'den 350 metrelik dev bayrakla başlayan yürüyül Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Türk ordusunun 100 yıl önce bugün İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip eden İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıdı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenlere çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

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