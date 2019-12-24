 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çile oldu! Bidonu kapan kuyruğa girdi! İşte o görüntüler...

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çile oldu! Bidonu kapan kuyruğa girdi! İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 24.12.2019, 08:45

İzmir’de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine su verilemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi, tüm gün susuz kalan mahallelere tankerlerle su verdi. 60 saat sürecek kesintiden sonradan haberi olan ve bu nedenle önlem alamayan vatandaşlar, tankerlerden su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İşte o görüntüler...

İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine su verilemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi, tüm gün susuz kalan mahallelere tankerlerle su verdi. 60 saat sürecek kesintiden sonradan haberi olan ve bu nedenle önlem alamayan vatandaşlar, tankerlerden su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

İzmir'de yağmur altında su kuyruğu! Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu! İşte o anlar...
BİDONLARINI KAPAN KUYRUĞA GİRDİ
Buca'nın Yıldız Mahallesi'nde tankerden su alan Dursun Özer, su kesintilerinin normal olduğunu belirterek, "Boru patlamış, normal. Doğal bir şey. 3 gün susuz kalacağız ama olsun. Her şeye katlanırız. Nelere katlanmadık kiö derken, Nermin Yakar ise, "Haberimiz olsaydı su doldururduk" dedi.

Mahalle sakinlerinden Sibel Aslan da, "Suyumuz kesik. Şu an susuzuz. Hiçbir şey yapamadık. Ev olduğu gibi duruyor. Hiçbir ihtiyacımızı karşılayamadıkö derken, Ayşe Keskin, haber verilmediğini ve zor durumda kaldıklarını söyledi. Hıdır Araz ise, "Halimizi görüyorsunuz. Millet perişan. İnsanlarda su deposu yok. Yazık bu millete. Durum gerçekten vahimö diye konuştu.

Belediye görevlilerinin yarın da su kesintisinin yaşandığı mahallelere tankerle su dağıtılacağı belirtildi.

DHA

İzmir'de yağmur altında su kuyruğu! Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu! İşte o anlar...
İzmir'de yağmur altında su kuyruğu! Uzun kuyruklar oluştu İzmir'de yağmur altında su kuyruğu! Uzun kuyruklar oluştu
Yağmur çok, su yok
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çile oldu! Bidonu kapan kuyruğa girdi! İşte o görüntüler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Küçük çocuğu kaplana yem olmaktan cam kurtardı
Küçük çocuğu kaplana yem olmaktan cam kurtardı
Nohut tarlasında göktaşı hasadı!
Nohut tarlasında göktaşı hasadı!
Adana'da kadına şiddete linç girişimi kamerada
Adana'da kadına şiddete linç girişimi kamerada
İzmir Karşıyaka'da Mavişehir Mahallesi sular altında kaldı! Drone ile havadan böyle görüntülendi
İzmir Karşıyaka'da Mavişehir Mahallesi sular altında kaldı! Drone ile havadan böyle görüntülendi
İzmir'de yağmur altında su kuyruğu! Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu! İşte o anlar...
İzmir'de yağmur altında su kuyruğu! Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu! İşte o anlar...
İzmir su kesintileri ne zaman bitecek? Çalışmalar sürüyor tarih belli oldu! İşte İzmir'de suların verileceği tarih
İzmir su kesintileri ne zaman bitecek? Çalışmalar sürüyor tarih belli oldu! İşte İzmir'de suların verileceği tarih
Küçük çocuğu kaplana yem olmaktan cam kurtardı
Küçük çocuğu kaplana yem olmaktan cam kurtardı
Nohut tarlasında göktaşı hasadı!
Nohut tarlasında göktaşı hasadı!
İzmir Karşıyaka'da Mavişehir Mahallesi sular altında kaldı! Drone ile havadan böyle görüntülendi
İzmir Karşıyaka'da Mavişehir Mahallesi sular altında kaldı! Drone ile havadan böyle görüntülendi
İzmir su kesintileri ne zaman bitecek? Çalışmalar sürüyor tarih belli oldu! İşte İzmir'de suların verileceği tarih
İzmir su kesintileri ne zaman bitecek? Çalışmalar sürüyor tarih belli oldu! İşte İzmir'de suların verileceği tarih
Fırtına devirdi hurdaya döndü! İşte saniye saniye o anlar...
Fırtına devirdi hurdaya döndü! İşte saniye saniye o anlar...
Köpekten trafik dersi! İnsanlar geçti o bekledi! İşte saniye saniye o anlar...
Köpekten trafik dersi! İnsanlar geçti o bekledi! İşte saniye saniye o anlar...