İzmir’de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine su verilemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi, tüm gün susuz kalan mahallelere tankerlerle su verdi. 60 saat sürecek kesintiden sonradan haberi olan ve bu nedenle önlem alamayan vatandaşlar, tankerlerden su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İşte o görüntüler...
İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine su verilemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi, tüm gün susuz kalan mahallelere tankerlerle su verdi. 60 saat sürecek kesintiden sonradan haberi olan ve bu nedenle önlem alamayan vatandaşlar, tankerlerden su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Mahalle sakinlerinden Sibel Aslan da, "Suyumuz kesik. Şu an susuzuz. Hiçbir şey yapamadık. Ev olduğu gibi duruyor. Hiçbir ihtiyacımızı karşılayamadıkö derken, Ayşe Keskin, haber verilmediğini ve zor durumda kaldıklarını söyledi. Hıdır Araz ise, "Halimizi görüyorsunuz. Millet perişan. İnsanlarda su deposu yok. Yazık bu millete. Durum gerçekten vahimö diye konuştu.
Belediye görevlilerinin yarın da su kesintisinin yaşandığı mahallelere tankerle su dağıtılacağı belirtildi.
DHA
İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çile oldu! Bidonu kapan kuyruğa girdi! İşte o görüntüler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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