İzmir'de 7 milyon TL'lik tuvalet!

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İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin 12 noktasına seyyar tuvalet koymak için ihaleye çıktı. Anlaşma sağlanan 2 şirkete 9 ayda 7 milyon ödenecek olması ise tepkileri çekti. İzmir'de artık pek çok ihalenin İzmir dışında yurdun başka bölgesindeki firmalara verilmesi de ayrı bir tartışma konusu oldu. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.