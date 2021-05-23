İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin 12 noktasına seyyar tuvalet koymak için ihaleye çıktı. Anlaşma sağlanan 2 şirkete 9 ayda 7 milyon ödenecek olması ise tepkileri çekti. İzmir'de artık pek çok ihalenin İzmir dışında yurdun başka bölgesindeki firmalara verilmesi de ayrı bir tartışma konusu oldu. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
İzmir'de 7 milyon TL'lik tuvalet! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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