  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de 7 milyon TL'lik tuvalet!

    İzmir'de 7 milyon TL'lik tuvalet!

    Giriş Tarihi: 23.05.2021, 10:52

    İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin 12 noktasına seyyar tuvalet koymak için ihaleye çıktı. Anlaşma sağlanan 2 şirkete 9 ayda 7 milyon ödenecek olması ise tepkileri çekti. İzmir'de artık pek çok ihalenin İzmir dışında yurdun başka bölgesindeki firmalara verilmesi de ayrı bir tartışma konusu oldu. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

    CHP'li belediyelerde tam gaz satış
    CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı: 'Yardım parasını dağıtmak zorunda değilim size ne?'

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de 7 milyon TL'lik tuvalet! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!
    Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!
    Kardeşlerim 15. yeni bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 15. yeni bölüm fragmanı
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    İzmir'de isyan ettiren görüntü! Çöp ve molozlar neden temizlenmiyor?
    İzmir'de isyan ettiren görüntü! Çöp ve molozlar neden temizlenmiyor?
    Yılan ve kurt köpeğinin inanılmaz mücadelesi!
    Yılan ve kurt köpeğinin inanılmaz mücadelesi!
    Ayvalık'ı fırtına vurdu! Limandaki tekneler battı
    Ayvalık'ı fırtına vurdu! Limandaki tekneler battı
    İzmir'de isyan ettiren görüntü! Çöp ve molozlar neden temizlenmiyor?
    İzmir'de isyan ettiren görüntü! Çöp ve molozlar neden temizlenmiyor?
    Yılan ve kurt köpeğinin inanılmaz mücadelesi!
    Yılan ve kurt köpeğinin inanılmaz mücadelesi! Görüntüler Çanakkale'den
    Ayvalık'ı fırtına vurdu! Limandaki tekneler battı
    Ayvalık'ı fırtına vurdu! Limandaki tekneler battı, birçoğu da parçalandı
    İzmir'in Dikili ilçesinde fırtına
    İzmir'in Dikili ilçesinde fırtına
    Çanakkale’de fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu
    Çanakkale’de fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu
    İzmir'de fırtına
    İzmir'de fırtına etkili oluyor