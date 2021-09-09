İzmir'de 9 Eylül coşkusu başladı. Bugün kent genelinde gerçekleşecek olan etkinliklerle İzmir'in kurtuluşu kutlanacak. İlk olarak ise kurtuluş günü yıl dönümünde vatandaşlar 350 metrelik Türk bayrağı ile yürüdü. 9 Eylül bağımsızlık mücadelemizin simgesidir
İzmir'de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.