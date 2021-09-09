İzmir’de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-9-eylul-coskusu-dev-bayrakla-dev-yuruyus" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de 9 Eylül coşkusu başladı. Bugün kent genelinde gerçekleşecek olan etkinliklerle İzmir'in kurtuluşu kutlanacak. İlk olarak ise kurtuluş günü yıl dönümünde vatandaşlar 350 metrelik Türk bayrağı ile yürüdü.