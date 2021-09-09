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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş

    İzmir'de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş

    Giriş Tarihi: 09.09.2021, 10:27

    İzmir'de 9 Eylül coşkusu başladı. Bugün kent genelinde gerçekleşecek olan etkinliklerle İzmir'in kurtuluşu kutlanacak. İlk olarak ise kurtuluş günü yıl dönümünde vatandaşlar 350 metrelik Türk bayrağı ile yürüdü.

    9 Eylül bağımsızlık mücadelemizin simgesidir

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