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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de acı son! 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ece öldü

    İzmir'de acı son! 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ece öldü

    Giriş Tarihi: 27.01.2022, 12:37

    Son dakika... İzmir'in Konak ilçesinde, hava almak için çıktığı 7'nci kattaki evlerinin balkondan dengesini kaybederek düşen Ece B. (23), hayatını kaybetti.

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    İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanın 7. katından düşen kadın yaşamını yitirdi.

    Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanda ailesiyle yaşayan Ece Baş (23), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düştü.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ece Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Baş'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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