İzmir’de ağaç katliamı! Kesilmesine tepki gösterilen ağaç gece söküldü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-agac-katliami-kesilmesine-tepki-gosterilen-agac-gece-sokuldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de son yıllarda yaşanan ağaç katliamına bir yenisi daha eklendi. Belediyenin özellikle palmiye ve çınar ağaçlarını kesmesine tepkiler sürerken İzmir Gazi Bulvarı'nda bulunan bir çınar ağacı gece karanlığında söküldü. Belediyenin ağaçları tedavi etmek yerine sökmeyi tercih etmesi bölge halkının tepkisine neden oldu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yakın zamanda 50 yıllık ağacı başka bir yere taşıyıp ağacın yaşamasını sağlamazken ağacı olduğu yerde kesmişti. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.