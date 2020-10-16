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    İzmir'de akıl almaz gasp tuzağı! Randevuya gitti gaspa uğradı

    Giriş Tarihi: 16.10.2020, 13:22

    İzmir’in Bergama ilçesinde, bir kadınla buluşmak isteyen ve randevu noktasına giden adam, tuzağa düşürülerek kadının yanında gelen iki erken tarafından darp edilip gaspa uğradı. Aracı, telefonu ve parası gasp edilen adam soluğu jandarmada alırken, aralarında kadınında bulunduğu 3 kişiyi kıskıvrak yakalandı ve tutuklandı.

    Edinilen bilgiye göre olay, Bergama ilçesinde yaşandı. Y.G isimli şahıs, daha önceden tanıştığı G.A isimli kadın ile buluşmak istedi. Buluşma noktasına giden adam daha sonra gasp tuzağına düşürüldü. İddialara göre, G.A isimli kadın ve yanında gelen iki kişi, Y.G.'nin 800 TL parasını, aracını ve telefonunu darp ederek gasp etti. Ne olduğunu anlamayan ve tuzağa düşürülen adam, soluğu jandarmada aldı.

    ÖZEL EKİP KURULDU
    Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı, olayın araştırılması ve aydınlatılması için İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ve 12'nci Suç Araştırma Timi (JASAT) timinden oluşan özel bir ekip kurdu. Özel ekip, titiz bir çalışma yürüttü ve hiç bir detayı atlamadı.



    YAKALANMAMAK İÇİN GASP ETTİKLERİ ARACIN PLAKASINI DEĞİŞTİRDİLER
    Y.G. isimli şahısın ifadesinden yola çıkan ekipler, Y.G'nin isminin "G" olarak hatırladığı soyadının bilmediği kadının G.A olduğunu tespit etti. G.A'nın olay yerine M.K ve K.U isimli iki erkekle geldiğini ve gasp olayını gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şahısların Dikili ilçesine gittiğini, yakalanmamak için gasp ettikleri aracın plakasında oynama yaptıklarını tespit etti.



    Daha sonra özel ekip, M.K, G.A, ve K.Unun saklandıkları adreslere operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda gasp olayını gerçekleştirdiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında; 1 adet tabanca, 10 adet uyuşturucu hap ve içimlik esrar maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
    Gasp edilen araç ise daha sonra ruhsat sahibine teslim edildi.

    İHA

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