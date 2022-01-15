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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık! Kendilerini asker olarak tanıtıp...

    İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık! Kendilerini asker olarak tanıtıp...

    Giriş Tarihi: 15.01.2022, 11:27

    İZMİR'de, kendisini tuğgeneral ve MİT personeli, yanındaki kişiyi de koruması piyade yüzbaşı olarak tanıtan Tayfun G., buluştuğu 5 kişiyi, elinde çok sayıda sıfır otomobil, sıvı yağ ve şeker bulunduğunu ve satmayı düşündüğünü söyleyerek dolandırmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Tayfun G. ve M.Z.'nin üzerlerinde yapılan aramada, sahte Türk Silahlı Kuvvetleri kimliği çıktı.

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