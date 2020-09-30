İzmir'de akılalmaz hırsızlık! Önce deneyip sonra çaldılar

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Son dakika... İzmir'in Menemen ilçesinde bir apartmana giren 3 kişinin kapı önlerindeki ayakkabıları deneyerek çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı günü, saat 01.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi 7509/2 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre kapının açık olmasını fırsat bilen 3 kişi, apartmandan içeriye girdikten sonra kapıların önlerindeki ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında ayakkabılarının olmadığını fark eden apartman sakinleri, karakola giderek şikayetçi oldu.



Şüphelilerin ayakkabıları çaldığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde apartmana gelen 3 kişiden ikisinin çalmadan önce ayakkabıları denediği, ardından da üç kişinin ellerinde ayakkabılarla ayrıldığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA