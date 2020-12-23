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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de aktif fay hattı üzerine hastane yapıldı yalanına uzmanından cevap!

    İzmir'de aktif fay hattı üzerine hastane yapıldı yalanına uzmanından cevap!

    Giriş Tarihi: 23.12.2020, 16:02

    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremzedelere rezerv alan olarak konut yapılacak bölgenin zemininin sağlam olduğunu, aksi iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. A Haber'den Vural Efecik konuğu ile birlikte konuyu değerlendirdi.

    Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bornova'nın kuzeyindeki kısımda rezerv alanının olduğu kesimlerde ve Şehir Hastanesi'nin olduğu yerde faylar, diri faylar sınıfı olarak değerlendirilen faylar değil. Buralarda yapılanma doğru. Hastanenin olduğu kesimler kuzey kesimleri. Evka- 4, Atatürk Mahallesi, bunlar İzmir'in en sağlam yerleri. Dolayısıyla Bornova fayının burada yarattığı herhangi bir tehlike yok" ifadelerini kullandı.

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