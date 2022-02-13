İzmir'de alevli gece! Diş polikliniği küle döndü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, devlet hastanesine bağlı diş polikliniğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, muayene odalarında bulunan birçok cihazın hasar gördüğü öğrenildi.





Yangın, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki tek katlı Ödemiş Devlet Hastanesi Diş Polikliniğinde meydana geldi. Muayene odalarının olduğu yerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, itfaiye ekiplerince ise alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.





Öte yandan, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ve İzmir Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop'un da olay yerine gelerek bilgi aldığı yangında, muayene odalarında bulunan birçok cihazın hasar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.