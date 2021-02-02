  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de alkışlar sağlık çalışanına! Hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girdi

    İzmir'de alkışlar sağlık çalışanına! Hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girdi

    Giriş Tarihi: 02.02.2021, 17:07

    İzmir’in Seferihisar ilçesinde, gelen ihbarla sel sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için mesai arkadaşlarıyla bölgeye giden görevli hemşire Ayla Kırs, beline kadar suya girerek hastaya müdahale etti. Hemşirenin görüntüsü ve suda yürüyüşü kameralara yansıdı.

    İzmir'de meydana gelen sel felaketi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde de sağanak yağış seli beraberinde getirdi. Sağlık çalışanları ise mahalleden gelen bir ihbara koştu. Rahatsızlanan bir hastanın ihbarını alan ekipler, hemen bölgeye gitti. İhbarın geldiği evin etrafında ise su birikintileri vardı. Sağlık çalışanı Ayla Kırs da, beline kadar suya girerek hastaya ulaştı. Müdahalenin ardından evden çıkarken sular içinde yürüyen Kırs, bir ara düşme tehlikesi geçirdi. Ayla Kırs'ın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Öte yandan, sel sebebiyle harekete geçen Seferihisar Belediyesi ekipleri de, evlerinde mahsur kalan vatandaşlara yardım ulaştırdı. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları ve evcil hayvanlarını kepçelerle güvenli yerlere taşıdı.
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de alkışlar sağlık çalışanına! Hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir Körfezi'nde dikkat çeken görüntü
    İzmir Körfezi'nde dikkat çeken görüntü
    Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençlerin veda videosu çıktı
    Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençlerin veda videosu çıktı
    Başkan Erdoğan: Türkiye bunu yapabilen iki ülkeden biri oldu
    Başkan Erdoğan: Türkiye bunu yapabilen iki ülkeden biri oldu
    Sel sularına böyle düştü! İzmir'i vuran sel felaketiyle esnaf ve vatandaş çaresiz kaldı
    Sel sularına böyle düştü! İzmir'i vuran sel felaketiyle esnaf ve vatandaş çaresiz kaldı
    İzmir Valisi Köşger sel felaketinde son durumu canlı yayında açıkladı
    İzmir Valisi Köşger sel felaketinde son durumu canlı yayında açıkladı
    Araçlar sel sularında böyle sürüklendi! İzmir'de felaket
    Araçlar sel sularında böyle sürüklendi! İzmir'de felaket
    İzmir Körfezi'nde dikkat çeken görüntü
    İzmir Körfezi'nde dikkat çeken görüntü
    Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençlerin veda videosu çıktı
    Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençlerin veda videosu çıktı
    Sel sularına böyle düştü! İzmir'i vuran sel felaketiyle esnaf ve vatandaş çaresiz kaldı
    Sel sularına böyle düştü! İzmir'i vuran sel felaketiyle esnaf ve vatandaş çaresiz kaldı
    İzmir Valisi Köşger sel felaketinde son durumu canlı yayında açıkladı
    İzmir Valisi Köşger sel felaketinde son durumu canlı yayında açıkladı
    Araçlar sel sularında böyle sürüklendi! İzmir'de felaket
    Araçlar sel sularında böyle sürüklendi! İzmir'de felaket
    İzmir'i sağanak vurdu! Sel ve su baskınları yaşandı dereler taştı
    İzmir'i sağanak vurdu! Sel ve su baskınları yaşandı dereler taştı