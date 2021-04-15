İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç, aynı yönde seyreden tıra çarparak berber dükkanına daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada ortalık savaş alanına dönerken, 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
İzmir’de araç berber dükkanına daldı, faciadan dönüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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