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İzmir'de araçtan çanta hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş Tarihi: 28.12.2019, 15:13

İzmir'de bankadan çıkan bir kişinin içinde çek, kredi kartı ve evrak bulunan çantasının araçtan çalınma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Bornova ilçesi Meriç Mahallesi'nde bir banka şubesinden çıkan A.H.T, yolun karşısına geçip elindeki çantayı hafif ticari aracına koydu.

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda hırsız, bankadan çıkan bir kişinin dalgınlığından faydalanarak aracın içindeki çantasını alıp kaçtı.
Olay, Bornova ilçesine bağlı Meriç Mahallesi'nde meydana geldi. Şapkalı bir şahıs, Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan bir bankanın önüne yanında bir kişininde bulunduğu araçla yaklaştı. O sırada banka şubesinden elinde çantayla çıkan A.H.T, yolun karşısında bulunan aracına bindi. Kısa bir süre sonra hırsız, A.H.T'nin aracına yaklaştı ve dalgınlığından faydalanarak aracın kapısını açıp çantasını çaldı. Çantayı çalan hırsız, yolun karşısında kendisini bekleyen araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Çantası çalınan A.H.T ise hırsızın peşinden koşmayı denese de çabaları yetersiz kaldı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çantanın içinde ise yüklü miktarda çek ve bazı evrakların bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

HIRSIZ OLAYDAN 2 DAKİKA ÖNCE BANKA ŞUBESİNİN ÖNÜNE GELMİŞ
Olayı kaydeden kameranın bulunduğu iş yerinde çalışan bir kişi ise yaşananları şöyle anlattı:

"Ben olaydan sonra iş yerine geldim. Geldiğimde burada bir kalabalık vardı. Kameralardan baktığımda hırsızın olaydan 2 dakika önce banka şubesinin yakınına yanaştığını gördüm. Hırsız, gözlem yaptıktan sonra elinde çanta olan kişi karşıya geçip arabasına biniyor. Arabaya bindiği sırada hırsız, yüzü yarı kapalı şekilde aracın yanına geliyor. Ondan sonra kapıyı açıp çantayı alıp, basıp gidiyor. Çantası çalınan kişi bizim olaydan sonra bizim dükkanımıza geldi. Kendisine elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Çok korkmuş bir haldeydi. Olay anında çok yüksek sesle bağırmış. Elleri ayakları titriyordu. Sonra polisler geldi, biz de kamera kayıtlarını onlara verdik."
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