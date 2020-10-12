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    İzmir'de arızalı telefon alışverişi silahlı kavgaya neden oldu

    Giriş Tarihi: 12.10.2020, 08:48

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan telefon alışverişi tartışması silahlı kavgaya döndü. Olayda 3 kişi silahla vurularak yaralandı.

    Olay, saat 21.00 sıralarında Gazeteci Hastan Tahsin Caddesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, internetten telefon alış verişi yapan ve kardeş oldukları öğrenilen Ali İmran A. ile Fevzi A., öğlen saatlerinde telefon almak için Emre T., Emre K. ve Kadir K. ile buluştu. Bir kafede oturan iki grup, telefon alışverişini tamamladı. Aradan geçen bir süre sonra iddiaya göre satılan telefonun arızalı olduğu iddiası ile iki grup sözlü olarak tartıştı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Ali İmran A. ve Fevzi A., taksi ile öğlen alışveriş yapılan yere geldi. Burada iki grup arasında çıkan tartışma büyüyünce, Fevzi A. belinden çıkartarak karşı gruba ateş açtı. Olayda, Emre T., Emre K. ve Kadir K. bacaklarına isabet eden kurşunlar ile yaralandı. Olayı gerçekleştiren iki şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşırken, yaralılar Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

    DHA

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