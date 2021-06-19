İzmir depreminin ardından yıkım işlemleri gerçekleşmeye devam ediyor. Deprem sonrası binalarda rastlanan 'katil toz' olarak adlandırılan asbest dikkatleri çekti. Peki asbet hangi hastalıklara sebep oluyor? Asbeste karşı hangi önlemler alınmalı? A Haber'den Gamze Elçi konuğu ile birlikte detayları aktardı.
İzmir'de asbest tehlikesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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