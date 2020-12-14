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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de aşırı yağışlar sele yol açtı: Sulara kapılan araçtaki iki kişi kayıp!

    İzmir'de aşırı yağışlar sele yol açtı: Sulara kapılan araçtaki iki kişi kayıp!

    Giriş Tarihi: 14.12.2020, 09:30

    İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden yağışlar gece yarısı etkisini artırınca bazı bölgelerde sele neden oldu. Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu ise araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu. Olay yerine gelerek arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, şartların zorlaşması üzerine aramaya sabah saatlerine kadar ara verdi. A Haber muhabirleri Gamze Elçi ve Sefer Ayçe İzmir'de son durumu canlı yayında aktardı.

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