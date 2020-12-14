İzmir'de aşırı yağışlar sele yol açtı: Sulara kapılan araçtaki iki kişi kayıp!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-asiri-yagislar-sele-yol-acti-sulara-kapilan-aractaki-iki-kisi-kayip-1607928713" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden yağışlar gece yarısı etkisini artırınca bazı bölgelerde sele neden oldu. Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu ise araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu. Olay yerine gelerek arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, şartların zorlaşması üzerine aramaya sabah saatlerine kadar ara verdi. A Haber muhabirleri Gamze Elçi ve Sefer Ayçe İzmir'de son durumu canlı yayında aktardı.