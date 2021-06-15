İzmir'de avukata darp ve silahla tehdit anları kamerada

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-avukata-darp-ve-silahla-tehdit-anlari-kamerada" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Göreve giden avukat dehşeti yaşadı! Olay İzmir'de meydana geldi. Bir kişi, icra memurlarıyla birlikte haciz işlemi için giden avukatın başına silah dayadı. O anlar bir kişinin cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şüpheli suç aleti silah ile birlikte yakalanarak adam öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet suçları iddiasıyla gözaltına alınmıştır" açıklaması yaptı.