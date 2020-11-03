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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de Ayla mucizesi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı

    İzmir'de Ayla mucizesi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı

    Giriş Tarihi: 03.11.2020, 10:28

    Son dakika haberi... İzmir'de 91 saat sonra Ayla mucizesi. UMKE ekipleri depremin 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına geldi. Alanda yeni bir mucize gerçekleşti. Ekipler 3.5 yaşında bir bebeği canlı olarak kurtardı. Kurtarılan çocuğun Ayla Gezgin olduğu belirlendi.

    İzmir'deki depremde 91'inci saatte Ayla mucizesi! 'Enkaz altından çıkmamış kadar güzeldi'
    İzmir'de mucize kurtuluş! Ayda Bebek enkazdan çıkartıldı

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