İzmir'de Ayla mucizesi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-ayla-mucizesi-enkazdan-sag-olarak-kurtarildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... İzmir'de 91 saat sonra Ayla mucizesi. UMKE ekipleri depremin 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına geldi. Alanda yeni bir mucize gerçekleşti. Ekipler 3.5 yaşında bir bebeği canlı olarak kurtardı. Kurtarılan çocuğun Ayla Gezgin olduğu belirlendi.