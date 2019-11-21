 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir'de balıkçı ağına takılan caretta caretta tedavi edilerek doğal ortamına salındı

İzmir'de balıkçı ağına takılan caretta caretta tedavi edilerek doğal ortamına salındı

Giriş Tarihi: 21.11.2019, 11:17

İzmir'de balıkçı ağına takılan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı. Tahminen 25 yaşlarındaki dişi caretta carettanın bir gün dinlenmesini sağladıklarını aktaran Afşin, sağlıklı olduğunun belirlenmesi üzerine deniz kaplumbağasını İzmir Kuş Cenneti'nden denize bıraktıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, yaptığı yazılı açıklamada, oldukça bitkin halde buldukları deniz kaplumbağasını Sasalı'da gözetim altına aldıklarını duyurdu.

Tahminen 25 yaşlarındaki dişi caretta carettanın bir gün dinlenmesini sağladıklarını aktaran Afşin, sağlıklı olduğunun belirlenmesi üzerine deniz kaplumbağasını İzmir Kuş Cenneti'nden denize bıraktıklarını bildirdi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de balıkçı ağına takılan caretta caretta tedavi edilerek doğal ortamına salındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Türkiye Genelinde Hava Durumu
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Tarım arazileri üzerindeki hobi bahçelerine para cezası
Tarım arazileri üzerindeki hobi bahçelerine para cezası
TIR'ın dorsesindeki 800 bin TL değerindeki tekstil ürünü yandı
TIR'ın dorsesindeki 800 bin TL değerindeki tekstil ürünü yandı
Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı
Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı
İzmir Kemalpaşa'da mahallelinin foseptik isyanı!
İzmir Kemalpaşa'da mahallelinin foseptik isyanı!
Kayılar ihanetin pençesine düşüyor!
Kayılar ihanetin pençesine düşüyor!
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Tarım arazileri üzerindeki hobi bahçelerine para cezası
İzmir'de tarım arazileri üzerindeki hobi bahçelerine para cezası
TIR'ın dorsesindeki 800 bin TL değerindeki tekstil ürünü yandı
Denizli'de TIR'ın dorsesindeki 800 bin TL değerindeki tekstil ürünü yandı
Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı
Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı
İzmir Kemalpaşa'da mahallelinin foseptik isyanı!
İzmir Kemalpaşa'da mahallelinin foseptik isyanı!
Avustralya'da toz hortumu korku dolu anlar yaşattı
Avustralya'da toz hortumu korku dolu anlar yaşattı