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    İzmir'de bamya yedikten sonra ölen minik Alya'dan geriye düğündeki görüntüleri kaldı

    Giriş Tarihi: 15.09.2020, 16:28

    İzmir'in Kınık ilçesinde, akşam bamya yemeği yedikten sonra fenalaşıp kaldırıldığı hastanede ölen 3 yaşındaki Alya Yılmaz'ın 20 gün önce bir yakınlarının düğününde oynarken çekilen görüntüleri ailesine hatıra kaldı.

    Kınık'ta oturan Yılmaz ailesi, geçen cumartesi akşamı bamya yemeği yedi. Bir süre sonra Gökhan Yılmaz, bulantı ve kusma şikayetiyle Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Serum takılan Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından eve gönderildi. İlerleyen saatlerde, eşi Hülya Yılmaz ile kızı Alya Yılmaz da rahatsızlandı. Komşu kent Manisa'nın Soma ilçesine otomobille götürülen anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    Gece fenalaşan Alya Yılmaz, tekrar Soma'da hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen Alya Yılmaz kurtarılamadı. Alya Yılmaz'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan işlemler sonrası çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Alya Yılmaz, dün kentte toprağa verildi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor.



    Ölümüyle üzüntü yaratan minik Alya'ya ait görüntüler, ortaya çıktı. İlk olarak 20 gün önce bir yakınlarını düğününe giden Alya'nın neşeyle oynadığı o anlar, dikkati çekti. Bir diğer görüntüde ise Alya'nın bir parkta çekilmiş görüntüleri yer aldı. Son olarak Alya'nın 1 yıl önce dedesinin çiftliğindeki görüntüleri bulunuyor. Tüm bu görüntüler, ölen çocuğun yakınlarına hatıra kalırken izleyenlerde üzüntü yarattı.

    DHA

    3 yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak öldü

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