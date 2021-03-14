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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti

    İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti

    Giriş Tarihi: 14.03.2021, 11:42

    İzmir'in Bornova ilçesinde, banyoda yerde hareketsiz yatan Volkan Atılgan (36) ve Sevim Atılgan (30) çifti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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