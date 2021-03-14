İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde, banyoda yerde hareketsiz yatan Volkan Atılgan (36) ve Sevim Atılgan (30) çifti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
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