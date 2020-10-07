  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de belediye otobüsünde 'sosyal mesafe' tartışması! Gergin anlar kamerada...

    İzmir'de belediye otobüsünde 'sosyal mesafe' tartışması! Gergin anlar kamerada...

    Giriş Tarihi: 07.10.2020, 11:48

    Son dakika... İzmir’de belediye otobüsündeki yolculardan biri yanndaki kişiye sosyal mesafe uyarısı yapınca kavga çıktı. Yaşanan tartışma diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Son dakika... İzmir'de yaşanan sosyal mesafe kavgası saniye saniye kameralara yansıdı. İzmir'de, şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanındaki koltuğa oturan bir diğer yolcuyu, sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiği konusunda uyardı. İkisi de 65 yaş üstü olduğu tahmin edilen 2 yolcu arasında tartışma çıktı. Yolculardan biri kalkmamakta ısrara edince, diğer yolcu kolundan tutup kaldırmaya çalıştı. O anlar, otobüstekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de belediye otobüsünde 'sosyal mesafe' tartışması! Gergin anlar kamerada... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gitti
    Başkan Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gitti
    İzmir'deki denetimde HES kodu kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi yurtta karantinaya alındı
    İzmir'deki denetimde HES kodu kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi yurtta karantinaya alındı
    Bodrum’da su hattı bomba gibi patladı! Evleri ve iş yerlerini su bastı
    Bodrum’da su hattı bomba gibi patladı! Evleri ve iş yerlerini su bastı
    KKTC Başbakanı Ersin Tatar Kapalı Maraş'ın açılacağını duyurdu!
    KKTC Başbakanı Ersin Tatar Kapalı Maraş'ın açılacağını duyurdu!
    İzmir’de doktora darp anları güvenlik kamerasında
    İzmir’de doktora darp anları güvenlik kamerasında
    Başkan Erdoğan'dan KKTC Su Hattı'nın açılışında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan KKTC Su Hattı'nın açılışında önemli açıklamalar
    Bodrum’da su hattı bomba gibi patladı! Evleri ve iş yerlerini su bastı
    Bodrum’da su hattı bomba gibi patladı! Evleri ve iş yerlerini su bastı
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklamalar
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklamalar
    Yemek yedikten sonra fenalaşan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
    Yemek yedikten sonra fenalaşan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
    İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
    İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
    İzmir'de hastanede dehşet saçtılar! Önce doktorlara ardından polislere saldırdılar!
    İzmir'de hastanede dehşet saçtılar! Önce doktorlara ardından polislere saldırdılar!
    Kordon'da bisiklet yoluna giren cip sürücüsüne 2 ayrı ceza kesildi
    Kordon'da bisiklet yoluna giren cip sürücüsüne 2 ayrı ceza kesildi