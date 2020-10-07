İzmir'de belediye otobüsünde 'sosyal mesafe' tartışması! Gergin anlar kamerada...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-belediye-otobusunde-sosyal-mesafe-tartismasi-gergin-anlar-kamerada" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... İzmir’de belediye otobüsündeki yolculardan biri yanndaki kişiye sosyal mesafe uyarısı yapınca kavga çıktı. Yaşanan tartışma diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika... İzmir'de yaşanan sosyal mesafe kavgası saniye saniye kameralara yansıdı. İzmir'de, şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanındaki koltuğa oturan bir diğer yolcuyu, sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiği konusunda uyardı. İkisi de 65 yaş üstü olduğu tahmin edilen 2 yolcu arasında tartışma çıktı. Yolculardan biri kalkmamakta ısrara edince, diğer yolcu kolundan tutup kaldırmaya çalıştı. O anlar, otobüstekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.