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    Yeniasır TV Yaşam İzmir’de bina yıkılırken aşağıya düşen kedi ağır yaralandı

    İzmir’de bina yıkılırken aşağıya düşen kedi ağır yaralandı

    Giriş Tarihi: 28.03.2021, 19:40

    İzmir’in Bayraklı ilçesinde 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın çatısında bulunan kedi aşağıya düştü. O anlar vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

    Kentte geçtiğimiz ekim ayında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremden etkilenen ve yıkım kararı olan binalar yıkılmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Mansuroğlu mahallesi 286 sokakta bulunan bir binanın yıkım çalışması sırasında binanın çatısına çıkan bir kedi kepçe darbesinin ardından aşağıya düşerken, olayı gören çevredekiler kediyi bölgedeki bir veterinere götürdü. Tedavi altına alınan kediye serum bağlandığı, damağındaki yarığın dikildiği belirtilirken, durumunun kritik olduğu öğrenildi. O anlar bir vatandaş kamerasında kaydedildi. Görüntülerde, binanın en üst katı yıkıldıktan sonra kedinin aşağıya düştüğü görüldü.

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