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İzmir'de binlerce sığırcık kuşundan görsel şov! İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 02.01.2020, 15:48

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki sığırcık kuşlarının dansı, ilçede adeta görsel şölen sundu. Hemen hemen her gün Ödemiş'te aynı saatlerde bir araya gelen binlerce sığırcık, dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Farklı şekiller yapan sığırcık kuşlarının dansı, adeta izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kuşların zaman zaman ayrılıp tekrar birleştiği görüntüler ise kameralara kaydedildi. İşte o anlar...

Hemen hemen her gün Ödemiş'te aynı saatlerde bir araya gelen binlerce sığırcık, dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Farklı şekiller yapan sığırcık kuşlarının dansı, adeta izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kuşların zaman zaman ayrılıp tekrar birleştiği görüntüler ise kameralara kaydedildi.

Kuşların dansını izlemek için evin çatısına çaktığını belirten Nejat Kılınçoğlu, binlerce kuşun nasıl çarpışmadan havada uçuştuklarına hayret ettiğini söyledi. Kılınmoğlu, "Sığırcık kuşları 10-15 dakika havada uçtuktan sonra ağaçlara tünemeye başlıyorlar; fakat bu 10-15 dakika içinde yaptıkları gösteri görenleri hayret içinde bırakıyor" dedi.

İHA

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