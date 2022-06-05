İzmir'de bir garp kuyumcu soygunu! Telefondan korktu kaçtı

İzmir Gaziemir'de yaşanan garip olayda, bir kuyumcuyu soymak için motosiklet kaskı ve elindeki silahıyla içeri giren şahıs, tezgahın arkasındaki dükkan sahibine altınları poşete doldurmasını söyledi. Dükkan sahibi kadının cep telefonuna sarılmasından korkan hırsız panikleyerek dışarı çıktı ve kaçtı. Garip olayın her saniyesi ise kamera tarafından kaydedildi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.
Gazi Mahallesi Önder Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına dün öğle saatlerinde başında motosiklet kaskı, elinde tabanca ve poşet bulunan kişi girdi.
Kadın çalışana silah doğrultan şüpheli, elindeki poşeti açtı.
Korkan kadının çekmeceyi açamaması ve elindeki telefonu göstermesi sonrası şüpheli, iş yerinden çıkarak uzaklaştı.
Polisin hakkında şikayet başvurusunda bulunulan şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
İş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde soygun girişimi yer alıyor.