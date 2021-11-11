  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de bir gecede 37 aracın lastikleri kesildi! Kendilerini böyle savundular

    İzmir'de bir gecede 37 aracın lastikleri kesildi! Kendilerini böyle savundular

    Giriş Tarihi: 11.11.2021, 11:09

    İzmir’in Menemen ilçesinde, bir gecede park halindeki 37 aracın lastiklerini kesen şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gece devriyesi atan bekçilerin dikkati sayesinde sabah olmadan yakalanan 2 şüpheli, ertesi gün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

    Son dakikia edinilen bilgiye göre, olay, 10 Kasım'da meydana geldi. İddiaya göre Menemen ilçesinin merkez mahallelerinde gece devriyesi esnasında arabaların lastiklerinin inik olduğunu fark eden bekçiler Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinden destek isteyerek inceleme başlattı. İnik olan lastikleri incelediklerinde lastiklerin kesici bir alet ile kesildiğini fark eden polis ekipleri, durumun anlaşılması üzerine araç sahiplerine ulaşarak bölgede tespit çalışmaları başlattı. Toplamda 37 aracın lastiklerinin zevk için kesildiğini fark eden ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemelerde elektrikli motor ile dolaşan iki kişi araçların yanlarında durarak lastiklerini bıçakla patlattığını tespit etti. Kimlik bilgilerine ulaşan ekipler M.G. ve E.A. isimli şüphelileri sabah olmadan adreslerinde gözaltına aldı.



    O ANLAR KAMERADA
    Öte yandan, meydana gelen olay, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde araçların yanına motosiklet ile gelen M.G. ve E.A.'nın ellerindeki kesici aletle lastikleri kestiği ve sonra uzaklaştıkları görüldü.



    ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPMIŞLAR
    Menemen'de görev yapan bekçilerin dikkati sayesinde çözülen olayda şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde, alkollü olduklarını ve alkolün etkisiyle böyle bir şey yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.G. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de bir gecede 37 aracın lastikleri kesildi! Kendilerini böyle savundular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı İzmir Alsancak Stadı gün sayıyor
    Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı İzmir Alsancak Stadı gün sayıyor
    Eber Gölü’nün 6 farklı noktasından dumanlar yükseliyor
    Eber Gölü’nün 6 farklı noktasından dumanlar yükseliyor
    Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
    Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
    İzmir’de Büyük Önder’i anma etkinliğinde 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı
    İzmir'de Büyük Önder'i anma etkinliğinde 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı
    Bodrum’da tepki çeken görüntü! Acil toplanma alanı hafriyatla doldu
    Bodrum'da tepki çeken görüntü! Acil toplanma alanı hafriyatla doldu
    İzmir’de kuvvetli rüzgarda iş yerinin çatısı uçtu
    İzmir'de kuvvetli rüzgarda iş yerinin çatısı uçtu
    Eber Gölü’nün 6 farklı noktasından dumanlar yükseliyor
    Eber Gölü’nün 6 farklı noktasından dumanlar yükseliyor
    Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
    Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
    İzmir’de Büyük Önder’i anma etkinliğinde 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı
    İzmir'de Büyük Önder'i anma etkinliğinde 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı
    Bodrum’da tepki çeken görüntü! Acil toplanma alanı hafriyatla doldu
    Bodrum'da tepki çeken görüntü! Acil toplanma alanı hafriyatla doldu
    İzmir’de kuvvetli rüzgarda iş yerinin çatısı uçtu
    İzmir'de kuvvetli rüzgarda iş yerinin çatısı uçtu
    Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan’ın iddialarını video ile yalanladı
    Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'ın iddialarını video ile yalanladı